В ГСЧС предупредили об гололедице на дорогах 4 – 6 февраля

Синоптики предупреждают о повышенной опасности на автодорогах и тротуарах.

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра 4 – 6 февраля на юго-востоке, востоке, в Карпатах и ​​Прикарпатье ожидается гололедица на дорогах.

Как указывают в ГСЧС, синоптики предупреждают о повышенной опасности на автодорогах и тротуарах, что может осложнить движение транспорта и увеличить риск аварий и травмирования пешеходов.

Следовательно, водителей просят быть осторожными за рулем: соблюдать безопасную скорость, дистанцию ​​и избегать резких маневров.

Пешеходов же призывают переходить дорогу осторожно, использовать удобную обувь и быть внимательными.

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