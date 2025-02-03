У ДСНС попередили про ожеледицю на дорогах 4 – 6 лютого

Синоптики попереджають про підвищену небезпеку на автошляхах та тротуарах.

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру 4 – 6 лютого на південному сході, сході, в Карпатах і на Прикарпатті очікується ожеледиця на дорогах.

Як вказують у ДСНС, синоптики попереджають про підвищену небезпеку на автошляхах та тротуарах, що може ускладнити рух транспорту й збільшити ризик аварій та травмування пішоходів.

Відтак, водіїв просять бути обережними за кермом: дотримуватися безпечної швидкості, дистанції та уникати різких маневрів.

Пішоходів же закликають переходити дорогу обережно, використовувати зручне взуття та бути уважними.

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