Податкову звітність для ФОП тепер потрібно подавати щомісяця – Мінфін

Міністерство фінансів України змінило порядок подачі податкової звітності для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та інших податкових агентів. Відтепер звіт потрібно подавати щомісяця до 20 числа, а не раз на квартал.
Що змінюється?
- Додаток 1 – Відомості про ЄСВ.
- Додаток 4 ДФ – Дані про доходи.
- Додаток 5 – Інформація про трудові відносини.
- Додаток 6 – Дані про спеціальний стаж.
Перехід на щомісячну подачу податкової звітності дозволить покращити контроль за надходженнями до бюджету та спростити адміністрування податків.
Рішення ухвалено відповідно до змін у Податковому кодексі, прийнятих восени 2024 року в межах забезпечення бюджетної збалансованості під час воєнного стану.
Нова форма звіту затверджена наказами Мінфіну №39 та №53, які вже зареєстровані в Міністерстві юстиції.
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