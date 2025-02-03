Податкову звітність для ФОП тепер потрібно подавати щомісяця – Мінфін

Відтепер податкову звітність потрібно подавати до 20 числа кожного місяця, а не раз на квартал.

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Міністерство фінансів України змінило порядок подачі податкової звітності для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та інших податкових агентів. Відтепер звіт потрібно подавати щомісяця до 20 числа, а не раз на квартал.

Що змінюється?

Останній квартальний звіт (за IV квартал 2024 року) потрібно подати до 10 лютого 2025 року за старими правилами.

Перший щомісячний звіт (за січень 2025 року) слід подати до 20 лютого 2025 року вже за новими правилами.

Нова форма податкового розрахунку включатиме основний звіт і чотири додатки:

- Додаток 1 – Відомості про ЄСВ.

- Додаток 4 ДФ – Дані про доходи.

- Додаток 5 – Інформація про трудові відносини.

- Додаток 6 – Дані про спеціальний стаж.

Перехід на щомісячну подачу податкової звітності дозволить покращити контроль за надходженнями до бюджету та спростити адміністрування податків.

Рішення ухвалено відповідно до змін у Податковому кодексі, прийнятих восени 2024 року в межах забезпечення бюджетної збалансованості під час воєнного стану.

Нова форма звіту затверджена наказами Мінфіну №39 та №53, які вже зареєстровані в Міністерстві юстиції.

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