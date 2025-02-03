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Чи може роботодавець під час воєнного стану встановити вагітній працівниці випробувальний термін

22:55, 3 лютого 2025
Під час воєнного стану випробувальний термін при прийнятті на роботу може застосовуватися до всіх категорій працівників.
Чи може роботодавець під час воєнного стану встановити вагітній працівниці випробувальний термін
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Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи може роботодавець під час воєнного стану встановити вагітній працівниці випробувальний термін

Вказується, що нормами частини 2 ст. 26 КЗпП визначено, що випробувальний термін не встановлюється для:

  • вагітних жінок;
  • одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю.

Проте на теперішній час діють особливі умови під час укладення трудових відносин, які визначені Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Так, відповідно до частини 2 статті 2 цього Закону визначено, що при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників, у тому числі і для вагітних жінок, одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю.

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