Налоговую отчетность для ФЛП теперь нужно подавать ежемесячно – Минфин

Министерство финансов Украины изменило порядок подачи налоговой отчетности для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и других налоговых агентов. Отныне отчет нужно подавать ежемесячно до 20 числа, а не раз в квартал.
Что меняется?
- Приложение 1 - Сведения о ЕСВ.
- Приложение 4 ДФ - Данные о доходах.
- Приложение 5 - Информация о трудовых отношениях.
- Приложение 6 - Данные о специальном стаже.
Переход на ежемесячную подачу налоговой отчетности позволит улучшить контроль за поступлениями в бюджет и упростить администрирование налогов.
Решение принято в соответствии с изменениями в Налоговом кодексе, принятых осенью 2024 года в рамках обеспечения бюджетной сбалансированности во время военного положения.
Новая форма отчета утверждена приказами Минфина №39 и №53, которые уже зарегистрированы в Министерстве юстиции.
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