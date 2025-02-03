Налоговую отчетность для ФЛП теперь нужно подавать ежемесячно – Минфин

Отныне налоговую отчетность нужно подавать до 20 числа каждого месяца, а не раз в квартал.

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Министерство финансов Украины изменило порядок подачи налоговой отчетности для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и других налоговых агентов. Отныне отчет нужно подавать ежемесячно до 20 числа, а не раз в квартал.

Что меняется?

Последний квартальный отчет (за IV квартал 2024 года) нужно подать до 10 февраля 2025 года по старым правилам.

Первый ежемесячный отчет (за январь 2025 года) следует подать до 20 февраля 2025 года уже по новым правилам.

Новая форма налогового расчета будет включать основной отчет и четыре приложения:

- Приложение 1 - Сведения о ЕСВ.

- Приложение 4 ДФ - Данные о доходах.

- Приложение 5 - Информация о трудовых отношениях.

- Приложение 6 - Данные о специальном стаже.

Переход на ежемесячную подачу налоговой отчетности позволит улучшить контроль за поступлениями в бюджет и упростить администрирование налогов.

Решение принято в соответствии с изменениями в Налоговом кодексе, принятых осенью 2024 года в рамках обеспечения бюджетной сбалансированности во время военного положения.

Новая форма отчета утверждена приказами Минфина №39 и №53, которые уже зарегистрированы в Министерстве юстиции.

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