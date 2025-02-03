Панама в ответ США выйдет с инициативы с Китаем, чтобы уменьшить их влияние на Панамский канал

Панама после визита госсекретаря США отказалась от продолжения сотрудничества с Китаем.

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После визита государственного секретаря США Марко Рубио в Панаму президент страны Рауль Мулино заявил, что Панама не будет возобновлять меморандум о сотрудничестве с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

Как пишет The Washington Times, Мулино заявил, что Панама не будет продлевать соглашение с 2017 года, когда срок его действие истечет.

Как пишет издание, несмотря на то, что Мулино отверг какие-либо переговоры по суверенитету Панамского канала, существует мнение, что Панама может быть открыта для компромисса, при котором операции по управлению каналом будут отобраны у гонконгской компании Hutchison Ports, которой предоставили право управлять им в течении 25 лет без тендера.

В то же время, пока неизвестно, согласится ли президент США Дональд Трамп на передачу концессии американской или европейской компании, пишут в медиа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что «Панама нарушает договоренности при прохождении кораблей. Мы не давали этот канал Китаю, мы давали его Панаме, и мы хотим его забрать обратно».

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