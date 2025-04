Білий дім опублікував відео зустрічі Трампа з Зеленським

В інтернеті користувачі помітили, що на місці зустрічі Президента України Володимира Зеленського і його колеги із США Дональда Трампа в Римі спочатку стояли три стільці, але пізніше на переговорах двох лідерів третій стілець зник. Таким чином, вони припустили, що третій стілець призначався для глава Франції Еммануеля Макрона.

На відео, опублікованому Білим домом, видно, як французький президент підійшов до Трампа і Зеленського до початку переговорів. Трамп щось сказав йому, і тоді Макрон пішов. Після цього розмова продовжилася тільки із Зеленським.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Зеленський та Трамп мали зустріч під час похорон Папи, яка тривала 15 хвилин. Президент України заявив, що сподівається на результат з обговорених з американським колегою речей.

Behind Scenes, Vatican City—President Trump sat down to meet privately with Volodymyr Zelenskyy of Ukraine this morning in St. Peter’s Basilica… pic.twitter.com/zzC78AgbNh