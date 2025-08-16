У МОЗ повідомили, до яких лікарень передали справи з МСЕК

Наразі працюють понад 1300 експертних команд, сформованих на базі 301 медичного закладу по всій країні.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 1 січня в Україні запровадили нову систему оцінювання повсякденного функціонування особи, яка замінила медико-соціальну експертизу.

Усі функції, які раніше виконували медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), передані експертним командам оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що лікарі вже створили 322 тисяч електронних направлень на оцінювання — напряму через нову електронну систему, без паперової тяганини. Майже 50 тисяч справ, що залишались у МСЕК, оцифровані та перенесені в нову систему, а понад 307 тисяч справ уже розглянуто та підписано експертними командами.

Наразі працюють понад 1300 експертних команд, сформованих на базі 301 медичного закладу по всій країні.

«Якщо ви подавали документи на МСЕК, ваша справа була передана до одного з медичних закладів. Щоб дізнатись, куди саме, скористайтесь таблицею на сайті МОЗ. У ній вказано, до яких закладів охорони здоров’я передано справи з кожної МСЕК. Зверніть увагу: справи з однієї МСЕК могли бути розподілені між кількома лікарнями — це потрібно враховувати під час пошуку.

Наприклад, якщо є потреба в архівній справі — для перегляду, уточнення інформації або надання копій — її можна знайти за таблицею. Визначте, в якій МСЕК вона була сформована, і подивіться, до якого закладу передано справи цієї комісії. У разі потреби зверніться до цього закладу або зателефонуйте в ОВА, якщо інформації немає в таблиці», - заявили у МОЗ.

Що потрібно зробити

Спочатку треба визначити, в якому місті або районі проходили попередню МСЕК. У таблиці треба знайти назву МСЕК із цього населеного пункту та подивіться, до якого закладу охорони здоров’я передано справу — його назву буде зазначено поряд. Можна звернутись безпосередньо до зазначеного в таблиці закладу охорони здоров’я — зателефонуйте в реєстратуру або адміністрацію.

«Якщо ви не знайшли свій МСЕК у таблиці, скористайтеся таблицею з контактами обласних військових адміністрацій (ОВА). Зателефонуйте в ОВА і уточніть, до якого закладу було передано вашу справу», - додали у МОЗ.

З таблицею переданих справ від МСЕК можна ознайомитись за посиланням.

Раніше ми писали, що в Україні анулювали сотні рішень МСЕК щодо інвалідності посадових осіб держорганів.

Також у МОЗ нагадали, хто до 1 листопада має обов’язково пройти оцінювання повсякденного функціонування особи.

