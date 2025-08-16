Практика судів
У МОЗ повідомили, до яких лікарень передали справи з МСЕК

14:30, 16 серпня 2025
Наразі працюють понад 1300 експертних команд, сформованих на базі 301 медичного закладу по всій країні.
Фото: vechirniy.kyiv.ua
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 1 січня в Україні запровадили нову систему оцінювання повсякденного функціонування особи, яка замінила медико-соціальну експертизу.

Усі функції, які раніше виконували медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), передані експертним командам оцінювання  повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що лікарі вже створили 322 тисяч електронних направлень на оцінювання — напряму через нову електронну систему, без паперової тяганини. Майже 50 тисяч справ, що залишались у МСЕК, оцифровані та перенесені в нову систему, а понад 307 тисяч справ уже розглянуто та підписано експертними командами.

«Якщо ви подавали документи на МСЕК, ваша справа була передана до одного з медичних закладів. Щоб дізнатись, куди саме, скористайтесь таблицею на сайті МОЗ. У ній вказано, до яких закладів охорони здоров’я передано справи з кожної МСЕК. Зверніть увагу: справи з однієї МСЕК могли бути розподілені між кількома лікарнями — це потрібно враховувати під час пошуку.

Наприклад, якщо є потреба в архівній справі — для перегляду, уточнення інформації або надання копій — її можна знайти за таблицею. Визначте, в якій МСЕК вона була сформована, і подивіться, до якого закладу передано справи цієї комісії. У разі потреби зверніться до цього закладу або зателефонуйте в ОВА, якщо інформації немає в таблиці», - заявили у МОЗ.

Що потрібно зробити

Спочатку треба визначити, в якому місті або районі проходили попередню МСЕК. У таблиці треба знайти назву МСЕК із цього населеного пункту та подивіться, до якого закладу охорони здоров’я передано справу — його назву буде зазначено поряд. Можна звернутись безпосередньо до зазначеного в таблиці закладу охорони здоров’я — зателефонуйте в реєстратуру або адміністрацію.

«Якщо ви не знайшли свій МСЕК у таблиці, скористайтеся таблицею з контактами обласних військових адміністрацій (ОВА). Зателефонуйте в ОВА і уточніть, до якого закладу було передано вашу справу», - додали у МОЗ.

З таблицею переданих справ від МСЕК можна ознайомитись за посиланням.

Раніше ми писали, що в Україні анулювали сотні рішень МСЕК щодо інвалідності посадових осіб держорганів.

Також у МОЗ нагадали, хто до 1 листопада має обов’язково пройти оцінювання повсякденного функціонування особи.

