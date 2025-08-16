Практика судов
  1. В Украине

В Минздраве сообщили, в какие больницы передали дела из МСЭК

14:30, 16 августа 2025
Сейчас работают более 1300 экспертных команд, сформированных на базе 301 медицинского учреждения по всей стране.
В Минздраве сообщили, в какие больницы передали дела из МСЭК
Фото: vechirniy.kyiv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 1 января в Украине внедрена новая система оценки повседневного функционирования лица, которая заменила медико-социальную экспертизу.

Все функции, которые ранее выполняли медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), переданы экспертным командам по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФЛ).

Министерство здравоохранения сообщило, что врачи уже создали 322 тысячи электронных направлений на оценку — напрямую через новую электронную систему, без бумажной волокиты. Почти 50 тысяч дел, которые оставались в МСЭК, оцифрованы и перенесены в новую систему, а более 307 тысяч дел уже рассмотрены и подписаны экспертными командами.

В настоящее время работают более 1300 экспертных команд, сформированных на базе 301 медицинского учреждения по всей стране.

«Если вы подавали документы в МСЭК, ваше дело было передано в одно из медицинских учреждений. Чтобы узнать, куда именно, воспользуйтесь таблицей на сайте Минздрава. В ней указано, в какие учреждения здравоохранения переданы дела из каждой МСЭК. Обратите внимание: дела из одной МСЭК могли быть распределены между несколькими больницами — это нужно учитывать при поиске.

Например, если есть необходимость в архивном деле — для просмотра, уточнения информации или предоставления копий — его можно найти по таблице. Определите, в какой МСЭК оно было сформировано, и посмотрите, в какое учреждение переданы дела этой комиссии. При необходимости обратитесь в это учреждение или позвоните в ОВА, если информации нет в таблице», — заявили в Минздраве.

Что нужно сделать

Сначала необходимо определить, в каком городе или районе вы проходили предыдущую МСЭК. В таблице найдите название МСЭК из этого населенного пункта и посмотрите, в какое учреждение здравоохранения передано дело — его название будет указано рядом. Можно обратиться напрямую в указанное в таблице учреждение здравоохранения — позвоните в регистратуру или администрацию.

«Если вы не нашли свою МСЭК в таблице, воспользуйтесь таблицей с контактами областных военных администраций (ОВА). Позвоните в ОВА и уточните, в какое учреждение было передано ваше дело», — добавили в Минздраве.

С таблицей переданных дел из МСЭК можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Украине аннулировали сотни решений МСЭК по инвалидности должностных лиц госорганов.

Также в Минздраве напомнили, кто до 1 ноября обязан пройти оценку повседневного функционирования человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав МСЕК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, когда обыск является законным, даже если из содержания определения следственного судьи не усматривается, обыск каких частей помещения разрешен

Обыск провели в помещении, на обыск которого непосредственно не было дано разрешения следственным судьей в соответствии с резолютивной частью определения.

«Отечественный ОПК — Great Again» — Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы

Даниил Гетманцев сообщил, что его комитет рекомендовал принять законы о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых определит Минобороны.

Отсутствие письменного договора с экспертом не является основанием для признания его заключения недопустимым доказательством в уголовном деле — Верховный Суд

При этом сторона защиты не обязана предупреждать эксперта об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложного заключения.

Если военнослужащий Сил теробороны ВСУ совершил преступление, не связанное с военной службой, процессуальное руководство может осуществлять не военная прокуратура — Верховный Суд

Осужденный военнослужащий Сил теробороны ВСУ, находясь на территории двора, выстрелил в потерпевшего после замечания, чтобы он не направлял ствол автомата Калашникова в сторону людей.

Лица, зачисленные в вуз сверх лицензированного объема, не приобретают статус соискателей высшего образования и не могут получить справку ЕДЭБО для отсрочки – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что лица, которые зачислены сверх лицензированного объема, не могут считаться получившими статус соискателей высшего образования, и не пользуются правом на получение справки ЕДЭБО, которая необходима для оформления отсрочки от мобилизации.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду