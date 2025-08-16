В Минздраве сообщили, в какие больницы передали дела из МСЭК

Сейчас работают более 1300 экспертных команд, сформированных на базе 301 медицинского учреждения по всей стране.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 1 января в Украине внедрена новая система оценки повседневного функционирования лица, которая заменила медико-социальную экспертизу.

Все функции, которые ранее выполняли медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), переданы экспертным командам по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФЛ).

Министерство здравоохранения сообщило, что врачи уже создали 322 тысячи электронных направлений на оценку — напрямую через новую электронную систему, без бумажной волокиты. Почти 50 тысяч дел, которые оставались в МСЭК, оцифрованы и перенесены в новую систему, а более 307 тысяч дел уже рассмотрены и подписаны экспертными командами.

В настоящее время работают более 1300 экспертных команд, сформированных на базе 301 медицинского учреждения по всей стране.

«Если вы подавали документы в МСЭК, ваше дело было передано в одно из медицинских учреждений. Чтобы узнать, куда именно, воспользуйтесь таблицей на сайте Минздрава. В ней указано, в какие учреждения здравоохранения переданы дела из каждой МСЭК. Обратите внимание: дела из одной МСЭК могли быть распределены между несколькими больницами — это нужно учитывать при поиске.

Например, если есть необходимость в архивном деле — для просмотра, уточнения информации или предоставления копий — его можно найти по таблице. Определите, в какой МСЭК оно было сформировано, и посмотрите, в какое учреждение переданы дела этой комиссии. При необходимости обратитесь в это учреждение или позвоните в ОВА, если информации нет в таблице», — заявили в Минздраве.

Что нужно сделать

Сначала необходимо определить, в каком городе или районе вы проходили предыдущую МСЭК. В таблице найдите название МСЭК из этого населенного пункта и посмотрите, в какое учреждение здравоохранения передано дело — его название будет указано рядом. Можно обратиться напрямую в указанное в таблице учреждение здравоохранения — позвоните в регистратуру или администрацию.

«Если вы не нашли свою МСЭК в таблице, воспользуйтесь таблицей с контактами областных военных администраций (ОВА). Позвоните в ОВА и уточните, в какое учреждение было передано ваше дело», — добавили в Минздраве.

С таблицей переданных дел из МСЭК можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Украине аннулировали сотни решений МСЭК по инвалидности должностных лиц госорганов.



Также в Минздраве напомнили, кто до 1 ноября обязан пройти оценку повседневного функционирования человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.