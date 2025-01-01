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Ликвидация МСЭК — как работает процедура направления оценки повседневного функционирования лица

07:00, 1 января 2025
Процесс направления на оценку повседневного функционирования лица построен на последовательном взаимодействии между лечащим врачом, пациентом и экспертной командой.
Ликвидация МСЭК — как работает процедура направления оценки повседневного функционирования лица
Фото: ukrinform.com
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С 1 января в Украине была введена новая система оценивания повседневного функционирования лица, которая заменила медико-социальную экспертизу. Реформа направлена ​​на повышение прозрачности и эффективности процесса, а также на обеспечение ориентированности на потребности каждого человека. Об этом сообщает МОЗ.

Процесс направления на оценку повседневного функционирования лица построен на последовательном взаимодействии между лечащим врачом, пациентом и экспертной командой. Благодаря определенным этапам и понятным правилам процедура организована и доступна для всех участников.

Первый этап – внесение данных врачом и формирование направления. Лечащий врач вносит в электронную систему данные о человеке и медицинские документы: результаты обследования, установленные диагнозы и медицинские вмешательства. Также частью направления становятся документы, подтверждающие основание возникновения инвалидности, например решение военно-врачебной комиссии. Цифровой формат обеспечивает доступ экспертной команды к информации и сводит к минимуму риск ошибок.

Процедура направления регулируется правилами, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 15.11.2024 № 1338. Документ определяет перечень диагнозов и медицинских вмешательств, являющихся основанием для направления, а также стандартизированные подходы к оценке, что минимизирует неоднозначность или субъективность решений.

Врач формирует направление и передает его в избранное вместе с человеком заведение здравоохранения, в котором работают экспертные команды.

Второй этап. Полученное в электронной системе направление проверяется на корректность формирования и наличие необходимых документов администратором заведения и принимается к рассмотрению или возвращается на доработку лечащему врачу с соответствующими комментариями.

В случае принятия экспертная команда в определенное системой в соответствии с расписанием время получит доступ к документам. В состав команды входят специалисты, анализирующие информацию и определяющие степень функциональных ограничений.

Третий этап – принятие решения и предоставление рекомендаций.

После анализа полученных данных экспертная команда принимает решение о степени функциональных ограничений лица. Вывод содержит рекомендации по дальнейшим действиям, в частности:

назначение реабилитационных мероприятий;

установление инвалидности и ее причины, время наступления инвалидности;

потребность других форм социальной поддержки.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

Добавим, документы, выданные МСЭК до конца 2024 года, остаются в силе в новой системе.

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Минздрав МСЕК

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