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На Львовщине во время игры детей с пневматической винтовкой, оружие выстрелило в голову 4-летней девочке

19:06, 30 декабря 2024
Во Львовской области двое детей ранили 4-летнюю девочку, играя с пневматической винтовкой.
На Львовщине во время игры детей с пневматической винтовкой, оружие выстрелило в голову 4-летней девочке
Фото: lv.npu.gov.ua
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Во Львовской области двое детей нашли пневматическую винтовку в кладовке бабушки, и во время игры один из выстрелов ранил 4-летнюю девочку в голову. Инцидент произошел в городе Самборе.

Как сообщили в полиции Львовщины, дети - 6-летний мальчик и его 4-летняя сестра - случайно наткнулись на пневматическую винтовку калибра 4,5 мм и начали играть ею. Неожиданно произошел выстрел, и пуля попала ребенку в голову.

Девочка была немедленно госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает, она находится под наблюдением врачей. Пневматическую винтовку изъяли правоохранители для проведения экспертного исследования.

Открыто уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на такой же срок. Досудебное расследование продолжается, и правоохранители выясняют происхождение оружия.

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полиция Львов оружие

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