На Львівщині під час гри дітей з пневматичною гвинтівкою, зброя вистрелила у голову 4-річній дівчинці

У Львівській області двоє дітей поранили 4-річну дівчинку, граючи з пневматичною гвинтівкою.

Фото: lv.npu.gov.ua

У Львівській області двоє дітей знайшли пневматичну гвинтівку у коморі бабусі, і під час гри один із пострілів поранив 4-річну дівчинку в голову. Інцидент стався в місті Самборі.

Як повідомили в поліції Львівщини, діти — 6-річний хлопчик та його 4-річна сестра — випадково натрапили на пневматичну гвинтівку калібру 4,5 мм і почали гратися нею. Несподівано стався постріл, і куля потрапила дитині в голову.

Дівчинка була негайно госпіталізована, її життю нічого не загрожує, вона перебуває під наглядом лікарів. Пневматичну гвинтівку вилучили правоохоронці для проведення експертного дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на термін від двох до п'яти років або позбавлення волі на такий самий термін. Досудове розслідування триває, і правоохоронці з'ясовують походження зброї.

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