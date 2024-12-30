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Україна боротиметься за незалежність, навіть якщо допомога США припиниться, – Андрій Єрмак

14:19, 30 грудня 2024
Єрмак: Без підтримки США Україна зміцнюватиме внутрішнє виробництво та працюватиме з Європою.
Україна боротиметься за незалежність, навіть якщо допомога США припиниться, – Андрій Єрмак
Фото: president.gov.ua
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Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна буде продовжувати боротьбу за свою незалежність, розвивати внутрішнє виробництво та зміцнювати співпрацю з Європою навіть у разі припинення допомоги від Сполучених Штатів. У інтерв'ю французькому виданню Libération він підкреслив, що країна також планує активно працювати з новою адміністрацією президента Дональда Трампа.

«Ми будемо продовжувати боротися, працювати з новою (американською) адміністрацією і розвивати наше виробництво. Ми будемо продовжувати будувати відносини з Європою, яка ніколи не була такою сильною, як сьогодні. Європа, можливо, не до кінця усвідомлює свою силу. Життєво важливо, щоб вона залишалася єдиною", - сказав Єрмак в інтерв'ю для французької газети Libération, відповідаючи на запитання «Що робитиме Україна, якщо Сполучені Штати припинять допомогу?», — зазначив Єрмак.

Водночас він визнав можливий ризик скорочення американської допомоги, але запевнив, що Україна вже досягла значного прогресу у розвитку внутрішнього виробництва. «Чи можемо ми обійтися без цієї підтримки? Ні. Але ми не маємо ілюзій. Ми домоглися безпрецедентного прогресу в галузі внутрішнього виробництва», — додав він.

Глава Офісу Президента також наголосив на важливості збереження позицій на Донбасі та в Курській області, оскільки, за його словами, сильна позиція на фронті може вплинути на рішення адміністрації Трампа щодо подальшої військової допомоги Україні.

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США війна Андрій Єрмак

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