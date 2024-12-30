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Украина будет бороться за независимость, даже если помощь США прекратится, – Андрей Ермак

14:19, 30 декабря 2024
Ермак: Без поддержки США Украина будет укреплять внутреннее производство и работать с Европой.
Украина будет бороться за независимость, даже если помощь США прекратится, – Андрей Ермак
Фото: president.gov.ua
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Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина будет продолжать борьбу за свою независимость, развивать внутреннее производство и укреплять сотрудничество с Европой даже в случае прекращения помощи от Соединенных Штатов. В интервью французскому изданию Libération он подчеркнул, что страна также планирует активно работать с новой администрацией президента Дональда Трампа.

«Мы будем продолжать бороться, работать с новой (американской) администрацией и развивать наше производство. Мы будем продолжать строить отношения с Европой, которая никогда не была такой сильной, как сегодня. Европа, возможно, не до конца осознает свою силу. Жизненно важно, чтобы она оставалась единой», - сказал Ермак в интервью для французской газеты Libération, отвечая на вопрос «Что будет делать Украина, если Соединенные Штаты прекратят помощь?», - отметил Ермак.

В то же время он признал возможный риск сокращения американской помощи, но заверил, что Украина уже достигла значительного прогресса в развитии внутреннего производства. «Можем ли мы обойтись без этой поддержки? Нет. Но мы не питаем иллюзий. Мы добились беспрецедентного прогресса в области внутреннего производства», - добавил он.

Глава Офиса Президента также отметил важность сохранения позиций на Донбассе и в Курской области, поскольку, по его словам, сильная позиция на фронте может повлиять на решение администрации Трампа относительно дальнейшей военной помощи Украине.

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США война Андрей Ермак

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