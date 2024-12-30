У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо ротації медичних працівників

Пропонується запровадити поняття «ротація медичних працівників», що буде означати тимчасове направлення фахівців для виконання завдань у межах системи медичного забезпечення сил безпеки та оборони.

У парламенті зареєстровано законопроект 12362 щодо ротації медичних працівників, серед ініціаторів якого народний депутат, член комітету з питань здоров’я Оксана Дмитрієва.

Законопроект передбачає:

запровадження поняття «ротація медичних працівників» як тимчасового (строком до 3 місяців, але не більше 6 місяців) направлення фахівців для виконання завдань у межах системи медичного забезпечення сил безпеки та оборони;

гарантії збереження місця роботи, посади для медичних працівників, залучених до ротації;

формування ротаційного резерву медичних працівників для забезпечення потреб цивільної та військової медицини;

встановлення чітких процедур організації ротації медичних працівників;

виключення мобілізації на загальних підставах для медичних працівників, які залучені до ротації.

Як зазначають автори, в умовах воєнного стану система охорони здоров’я стикається із серйозними викликами, пов’язаними із залученням медичних працівників до мобілізації. Це призводить до суттєвих кадрових втрат у цивільних медичних закладах, створюючи ризики для надання якісної медичної допомоги населенню.

Особливо гостро ця проблема відчувається у високоспеціалізованих медичних напрямках, таких як інтенсивна терапія, реабілітація, онкологія та хірургія. На жаль, під час мобілізації часто трапляються випадки нераціонального використання медичних кадрів, зокрема, залучення медичних працівників до виконання завдань, не пов’язаних з їхньою спеціалізацією. Це знижує ефективність використання кадрових ресурсів і ставить під загрозу стабільність функціонування системи охорони здоров’я.

Водночас ротація поширюється виключно на військовозобов’язаних медичних працівників, які підлягають мобілізації. Оскільки мобілізація жінок в Україні наразі є добровільною, ця категорія військовозобов’язаних не включається до механізму ротації. Це сприяє збереженню добровільного характеру мобілізації жінок-медиків та враховує їхні інтереси.

Крім того, залишається актуальною проблема браку кваліфікованих медичних фахівців безпосередньо на фронті. Військові підрозділи часто недоукомплектовані професійними медиками, що ускладнює надання своєчасної та якісної медичної допомоги військовослужбовцям у зоні бойових дій.

Отже, на думку депутатів, запровадження механізму ротації медичних працівників як альтернативи мобілізації дозволить: зберегти кадровий потенціал цивільної медицини, забезпечивши її стабільне функціонування; сприяти заповненню дефіциту медичних кадрів у військовій медицині за рахунок цільового залучення фахівців відповідної кваліфікації; забезпечити більш ефективний розподіл ресурсів між цивільною та військовою медициною для задоволення потреб як населення, так і військових.

Таким чином, депутати вважають, що прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити медичну допомогу цивільному населенню та подолати дефіцит кваліфікованих медичних фахівців у зоні бойових дій.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.