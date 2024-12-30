У 2024 році виявили 11 дисертацій з ознаками плагіату

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти виявило плагіат в 11 дисертаціях цього року.

Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти у 2024 році зафіксувало факти академічного плагіату в 11 дисертаціях. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Зокрема, рішення ухвалено щодо дисертацій: П. Євдокимова, С. Шкарлета, В. Онищенка, Є. Баженкова, М. Колядинського, М. Кротевича, І. Гевка, О. Міщенка, А. Пінчук, О. Сакун та В. Маргасової.

Зазначається, що у 2024 році до Нацагентства якості вищої освіти надійшло 49 заяв і скарг щодо виявлення академічного плагіату та інших проявів порушення академічної доброчесності в освітній і науковій діяльності.

Крім того, повідомляється, що за рік до розгляду Комітету з питань етики Нацагентства було прийнято 25 заяв і скарг.

Раніше ми писали, що суд вирішив питання щодо законності виплат за анульований науковий ступінь.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 10392 про академічну доброчесність. Він передбачає відповідальність за написання наукових робіт за допомогою штучного інтелекту і плагіат у науковій діяльності.

Також повідомлялося, що правникам, які займають не пов’язані з науковою роботою посади, можуть скасувати доплати за науковий ступінь.

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