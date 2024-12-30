Практика судів
  1. В Україні

У 2024 році виявили 11 дисертацій з ознаками плагіату

14:37, 30 грудня 2024
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти виявило плагіат в 11 дисертаціях цього року.
У 2024 році виявили 11 дисертацій з ознаками плагіату
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти у 2024 році зафіксувало факти академічного плагіату в 11 дисертаціях. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Зокрема, рішення ухвалено щодо дисертацій: П. Євдокимова, С. Шкарлета, В. Онищенка, Є. Баженкова, М. Колядинського, М. Кротевича, І. Гевка, О. Міщенка, А. Пінчук, О. Сакун та В. Маргасової.

Зазначається, що у 2024 році до Нацагентства якості вищої освіти надійшло 49 заяв і скарг щодо виявлення академічного плагіату та інших проявів порушення академічної доброчесності в освітній і науковій діяльності.

Крім того, повідомляється, що за рік до розгляду Комітету з питань етики Нацагентства було прийнято 25 заяв і скарг.

Раніше ми писали, що суд вирішив питання щодо законності виплат за анульований науковий ступінь.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 10392 про академічну доброчесність. Він передбачає відповідальність за написання наукових робіт за допомогою штучного інтелекту і плагіат у науковій діяльності.

Також повідомлялося, що правникам, які займають не пов’язані з науковою роботою посади, можуть скасувати доплати за науковий ступінь.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

плагіат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують дозволити чоловікам до 24 років виїжджати на навчання за кордон, але лише за певних умов

Також пропонується відкласти вступ в силу закону на 3 місяці, тобто, не раніше середини квітня.

Порушення процедури розгляду скарги НАЗЯВО може бути предметом судового розгляду лише за наявності остаточного рішення Нацагентства – Верховний Суд

Вимога до НАЗЯВО утриматися від проведення перевірки є втручанням у виконання органом його публічно-владної управлінської функції з встановлення фактів академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо ротації медичних працівників

Пропонується запровадити поняття «ротація медичних працівників», що буде означати тимчасове направлення фахівців для виконання завдань у межах системи медичного забезпечення сил безпеки та оборони.

Штрафи до 102 тисяч грн – Кабмін відновив заходи нагляду за нехарчовою продукцією

Раніше заходи нагляду і контролю були зупинені на час воєнного стану, але Кабмін вирішив їх відновити – відповідно відновиться і накладення штрафів.

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою екс-голови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького

ВРП надала дозвіл за утримання під вартою Бориса Плотніцького.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні