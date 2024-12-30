В 2024 году выявили 11 диссертаций с признаками плагиата

Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования выявило плагиат в 11 диссертациях этого года.

Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования в 2024 году зафиксировало факты академического плагиата в 11 диссертациях. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

В частности, решение принято по диссертациям: П. Евдокимова, С. Шкарлета, В. Онищенко, Е. Баженкова, М. Колядинского, М. Кротевича, И. Гевко, А. Мищенко, А. Пинчук, А. Сакун и В. Маргасовой.

Отмечается, что в 2024 году в Нацагентство качества высшего образования поступило 49 заявлений и жалоб по поводу выявления академического плагиата и других проявлений нарушения академической добродетели в образовательной и научной деятельности.

Кроме того, сообщается, что за год до рассмотрения Комитета по этике Нацагентства было принято 25 заявлений и жалоб.

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Как известно, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 10392 об академической добропорядочности. Он предусматривает ответственность за написание научных работ посредством искусственного интеллекта и плагиата в научной деятельности.

Также сообщалось, что юристам, которые занимают не связанные с научной работой должности, могут отменить доплаты за научную степень.

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