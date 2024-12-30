В Верховной Раде инициируют создание Реестров ущерба, нанесенного гражданам и бизнесу

Идея законодательных инициатив состоит в том, чтобы систематизировать учет ущерба, нанесенного гражданам и бизнесу в результате войны.

Член ВСК Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Сергей Козырь сообщил о подготовке ряда законодательных инициатив по созданию в Украине Реестра ущерба, нанесенного юридическим лицам, Реестра ущерба, нанесенного владельцам движимого имущества, а также новой редакции Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

«Мы готовим законодательные инициативы, предусматривающие создание Реестров убытков за движимое имущество украинцев и ущерб, нанесенный юридическим лицам в результате военной агрессии Российской Федерации», – рассказал парламентарий.

Идея законодательных инициатив, по его словам, состоит в том, чтобы систематизировать учет ущерба, нанесенного гражданам и бизнесу в результате войны.

«Ведь в результате действий России пострадали не только физические лица, обычные украинцы, потерявшие жилье, автомобили, но и бизнес, который понес значительные потери», – акцентировал Козырь.

По мнению народного депутата, Реестры станут важными инструментами для обеспечения прав потерпевших украинцев и для реализации механизмов компенсации или репараций в будущем.

Напомним, что Международный реестр убытков обнародовал формы и правила подачи заявлений в 17 категориях. Как отметил народный депутат и председатель ВСК Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов, это позволит физическим и юридическим лицам, а также государству Украина начать подготовку заявлений для подачи в Реестр с целью их документального учета и осуществления оценки возможной компенсации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.