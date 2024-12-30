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У Верховній Раді ініціюють створення Реєстрів збитків, завданих громадянам і бізнесу

18:12, 30 грудня 2024
Ідея законодавчих ініціатив полягає в тому, щоб систематизувати облік збитків, завданих громадянам і бізнесу внаслідок війни.
У Верховній Раді ініціюють створення Реєстрів збитків, завданих громадянам і бізнесу
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Член ТСК Верховної Ради з питань захисту прав ВПО та інших осіб Сергій Козир повідомив про підготовку низки законодавчих ініціатив стосовно створення в Україні Реєстру збитків, що завдані юридичним особам, Реєстру збитків, завданих власникам рухомого майна, а також нову редакцію Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

«Ми готуємо законодавчі ініціативи, що передбачають створення Реєстрів збитків за рухоме майне українців та збитків, завданих юридичним особам внаслідок військової агресії Російської Федерації», – розповів парламентар.

Ідея законодавчих ініціатив, за його словами, полягає в тому, щоб систематизувати облік збитків, завданих громадянам і бізнесу внаслідок війни.

«Адже внаслідок дій Росії постраждали не лише фізичні особи, звичайні українці, які втратили житло, автівки, а й бізнес, який зазнав значних втрат», – акцентував Козир.

На думку народного депутата, Реєстри стануть важливими інструментами для забезпечення прав потерпілих українців та для реалізації механізмів компенсації або репарацій у майбутньому.

Нагадаємо, що Міжнародний реєстр збитків оприлюднив форми та правила подання заяв у 17 категоріях. Як зазначив народний депутат та голова ТСК Верховної Ради з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов, це дозволить фізичним та юридичним особам, а також державі Україна розпочати підготовку заяв для подання до Реєстру з метою їхнього документального обліку та здійснення оцінки можливої компенсації.

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