У Верховній Раді ініціюють створення Реєстрів збитків, завданих громадянам і бізнесу

Ідея законодавчих ініціатив полягає в тому, щоб систематизувати облік збитків, завданих громадянам і бізнесу внаслідок війни.

Член ТСК Верховної Ради з питань захисту прав ВПО та інших осіб Сергій Козир повідомив про підготовку низки законодавчих ініціатив стосовно створення в Україні Реєстру збитків, що завдані юридичним особам, Реєстру збитків, завданих власникам рухомого майна, а також нову редакцію Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

«Ми готуємо законодавчі ініціативи, що передбачають створення Реєстрів збитків за рухоме майне українців та збитків, завданих юридичним особам внаслідок військової агресії Російської Федерації», – розповів парламентар.

Ідея законодавчих ініціатив, за його словами, полягає в тому, щоб систематизувати облік збитків, завданих громадянам і бізнесу внаслідок війни.

«Адже внаслідок дій Росії постраждали не лише фізичні особи, звичайні українці, які втратили житло, автівки, а й бізнес, який зазнав значних втрат», – акцентував Козир.

На думку народного депутата, Реєстри стануть важливими інструментами для забезпечення прав потерпілих українців та для реалізації механізмів компенсації або репарацій у майбутньому.

Нагадаємо, що Міжнародний реєстр збитків оприлюднив форми та правила подання заяв у 17 категоріях. Як зазначив народний депутат та голова ТСК Верховної Ради з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов, це дозволить фізичним та юридичним особам, а також державі Україна розпочати підготовку заяв для подання до Реєстру з метою їхнього документального обліку та здійснення оцінки можливої компенсації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.