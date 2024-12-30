Практика судів
  1. В Україні

Міноборони оголосило тендер на закупівлю зимових курток для ЗСУ на 833 млн гривень

17:54, 30 грудня 2024
Міноборони оголосило про закупівлю зимового одягу для ЗСУ на 2025-2026 роки.
Міноборони оголосило тендер на закупівлю зимових курток для ЗСУ на 833 млн гривень
Фото: mod.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України оголосило про закупівлю зимових курток для Збройних сил на зимовий сезон 2025-2026 років. Закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» здійснить тендер на вітровологозахисні куртки двох типів, які будуть використовуватися українськими військовими. Про це повідомили у відомстві.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков підкреслив важливість завчасного планування для забезпечення ЗСУ необхідним зимовим одягом. «Закупівля зимового одягу двох типів дозволяє забезпечити баланс між перевіреними рішеннями та сучасними інноваціями», – зазначив він.

Очікувана вартість закупівель складає 833 млн грн, з яких 412,3 млн грн піде на куртки першого типу, а 420,7 млн грн – на куртки другого типу. Поставки плануються на 2025 рік.

Два типи курток мають різні характеристики, зокрема:

Куртка тип 1: оснащена традиційними утеплювачами для збереження тепла, з пінним мікропористим покриттям для захисту від вітру та вологи. Це перевірена модель, яка добре зарекомендувала себе в зимових умовах.

Куртка тип 2: використовує інноваційні мембранні матеріали з технологією Omni-Heat для покращеної терморегуляції. Вона має покращений крій для більшої мобільності та додатковий захист від вологи, що робить її ефективною при високій вологості або мокрому снігу.

Обидві моделі курток відповідають високим стандартам якості та забезпечать військових на передовій необхідним захистом та комфортом у зимових умовах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про ліквідацію МСЕК увів нові правила для чоловіків 25-60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду

Чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, але які не проходили повторний огляд у МСЕК, зобов’язані у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до нового закону.

Справа суддів господарських судів Львівщини – нові подробиці

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою колишнього голови Західного апеляційного господарського суду, але це ще не кінець історії – всі гроші також знайти поки що не вдалося.

У Мінюсті роз’яснили строки внесення інформації до Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів

Реєстрація відомостей про заповіти, заведені спадкові справи, видані свідоцтва про право на спадщину та їх дублікати проводиться протягом 5 робочих днів з дня відновлення доступу до Спадкового реєстру.

Депутати пропонують дозволити чоловікам до 24 років виїжджати на навчання за кордон, але лише за певних умов

Також пропонується відкласти вступ в силу закону на 3 місяці, тобто, не раніше середини квітня.

Порушення процедури розгляду скарги НАЗЯВО може бути предметом судового розгляду лише за наявності остаточного рішення Нацагентства – Верховний Суд

Вимога до НАЗЯВО утриматися від проведення перевірки є втручанням у виконання органом його публічно-владної управлінської функції з встановлення фактів академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні