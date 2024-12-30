Міноборони оголосило тендер на закупівлю зимових курток для ЗСУ на 833 млн гривень

Міноборони оголосило про закупівлю зимового одягу для ЗСУ на 2025-2026 роки.

Фото: mod.gov.ua

Міністерство оборони України оголосило про закупівлю зимових курток для Збройних сил на зимовий сезон 2025-2026 років. Закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» здійснить тендер на вітровологозахисні куртки двох типів, які будуть використовуватися українськими військовими. Про це повідомили у відомстві.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков підкреслив важливість завчасного планування для забезпечення ЗСУ необхідним зимовим одягом. «Закупівля зимового одягу двох типів дозволяє забезпечити баланс між перевіреними рішеннями та сучасними інноваціями», – зазначив він.

Очікувана вартість закупівель складає 833 млн грн, з яких 412,3 млн грн піде на куртки першого типу, а 420,7 млн грн – на куртки другого типу. Поставки плануються на 2025 рік.

Два типи курток мають різні характеристики, зокрема:

Куртка тип 1: оснащена традиційними утеплювачами для збереження тепла, з пінним мікропористим покриттям для захисту від вітру та вологи. Це перевірена модель, яка добре зарекомендувала себе в зимових умовах.

Куртка тип 2: використовує інноваційні мембранні матеріали з технологією Omni-Heat для покращеної терморегуляції. Вона має покращений крій для більшої мобільності та додатковий захист від вологи, що робить її ефективною при високій вологості або мокрому снігу.

Обидві моделі курток відповідають високим стандартам якості та забезпечать військових на передовій необхідним захистом та комфортом у зимових умовах.

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