Минобороны объявило тендер на закупку зимних курток для ВСУ на 833 млн гривен

Минобороны объявило о закупке зимней одежды для ВСУ на 2025-2026 годы.

Фото: mod.gov.ua

Министерство обороны Украины объявило о закупке зимних курток для Вооруженных сил на зимний сезон 2025-2026 годов. Закупочное агентство Минобороны «Государственный оператор тыла» осуществит тендер на ветровлагозащитные куртки двух типов, которые будут использоваться украинскими военными. Об этом сообщили в ведомстве.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков подчеркнул важность заблаговременного планирования для обеспечения ВСУ необходимой зимней одеждой. «Закупка зимней одежды двух типов позволяет обеспечить баланс между проверенными решениями и современными инновациями», - отметил он.

Ожидаемая стоимость закупок составляет 833 млн грн, из которых 412,3 млн грн пойдет на куртки первого типа, а 420,7 млн грн - на куртки второго типа. Поставки планируются на 2025 год.

Два типа курток имеют разные характеристики, в частности:

Куртка тип 1: оснащена традиционными утеплителями для сохранения тепла, с пенным микропористым покрытием для защиты от ветра и влаги. Это проверенная модель, которая хорошо зарекомендовала себя в зимних условиях.

Куртка тип 2: использует инновационные мембранные материалы с технологией Omni-Heat для улучшенной терморегуляции. Она имеет улучшенный крой для большей мобильности и дополнительную защиту от влаги, что делает ее эффективной при высокой влажности или мокром снегу.

Обе модели курток соответствуют высоким стандартам качества и обеспечат военных на передовой необходимой защитой и комфортом в зимних условиях.

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