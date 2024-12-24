Заяви можна буде подати на порталі Дія після створення технічних умов для кожної категорії.

Міжнародний реєстр збитків оприлюднив форми та правила подання заяв у 17 категоріях. Як зазначив народний депутат та голова ТСК Верховної Ради з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов, це дозволить фізичним та юридичним особам, а також державі Україна розпочати підготовку заяв для подання до Реєстру з метою їхнього документального обліку та здійснення оцінки можливої компенсації.

Парламентар уточнив, що для фізичних осіб відкрито форми заяв стосовно отримання відшкодування за втрату майна, доходу або засобів до існування.

«Зокрема, це стосується втрати житла або місця проживання (не обмежуючись власниками майна), оплачуваної роботи або приватного підприємництва, доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях», – розповів Фролов.

Також, додав він, фізичні особи можуть готувати заяви, пов’язані із серйозними тілесними ушкодженнями, сексуальним насильством, катуванням або приниженням гідності, позбавленням свободи, примусовою працею або службою, насильницьким переміщенням або депортацією дітей та дорослих, вимушеним внутрішнім переміщенням або за межі України.

«Заяви можна буде подати на порталі Дія після створення технічних умов для кожної категорії», – пояснив Павло Фролов.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.