Заявки можно будет подать на портале Дія после создания технических условий для каждой категории.

Международный реестр убытков обнародовал формы и правила подачи заявлений в 17 категориях. Как отметил народный депутат и председатель ВСК Верховной Рады по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов, это позволит физическим и юридическим лицам, а также государству Украина начать подготовку заявлений для подачи в Реестр с целью их документального учета и осущетвления оценки возможной компенсации.

Парламентарий уточнил, что для физических лиц открыты формы заявлений относительно получения возмещения за потерю имущества, дохода или средств к существованию.

«В частности, это касается потери жилья или места жительства (не ограничиваясь собственниками имущества), оплачиваемой работы или частного предпринимательства, доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях», - рассказал Фролов.

Также, добавил он, физические лица могут готовить заявления, связанные с серьезными телесными повреждениями, сексуальным насилием, пыткой или унижением достоинства, лишением свободы, принудительным трудом или службой, насильственным перемещением или депортацией детей и взрослых, вынужденным внутренним перемещением или за пределы границы.

«Заявления можно будет подать на портале Дія после создания технических условий для каждой категории», - пояснил Павел Фролов.

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