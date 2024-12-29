В Минздраве ответили, кому действительно нужно проходить повторный осмотр в новой системе, которая заменит МСЭК

Как отмечают в Минздраве, все люди, имеющие статус инвалидности, продолжат получать льготы, услуги, помощь и отсрочку от мобилизации на основании заключения МСЭК в течение срока его действия.

Фото: Freepik

Как указывают в Министерстве здравоохранения, в последнее время в медиа-пространстве распространяются фейки, что с 1 января 2025 года людей с инвалидностью будут мобилизовать из-за ликвидации МСЭКов и якобы автоматической отмены статуса инвалидности. Однако, как отмечают в Минздраве, все люди, имеющие статус инвалидности, продолжат получать льготы, услуги, помощь и отсрочку от мобилизации на основании заключения МСЭК в течение срока его действия.

«Информация о том, что все мужчины с инвалидностью в возрасте 25-60 лет должны пройти пересмотр по установлению инвалидности, НЕ соответствует действительности», - подчеркивают в Минздраве.

Там объясняют, что эта категория людей будет проходить повторный осмотр исключительно в случае, если в течение 2022-2024 годов они должны были пройти его, но не смогли по уважительным причинам и в соответствии с исключениями в законодательстве на время военного положения.

И МСЭК, и экспертные команды из практикующих врачей, которые их заменят с 1 января 2025 года, устанавливают или отменяют инвалидность исключительно на основе оснований и критериев, определенных в законодательстве.

Что останется без изменений

Статус инвалидности гарантирует отсрочку от мобилизации, доступ к льготам, социальным гарантиям и помощи.

Как изменится процесс

Вместо МСЭК с 1 января 2025 года будут работать экспертные команды врачей. Они будут оценивать повседневную работу человека прозрачно и по четким критериям.

Как известно, с 1 января 2025 вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц.

Также мы писали, как пациентам подавать документы и какие сроки повторного осмотра в новой системе оценки и как военнослужащему оформить группу инвалидности в новой системе, которая заменит МСЭК.

Добавим, документы, выданные МСЭК до конца 2024 года, остаются в силе в новой системе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.