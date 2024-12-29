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У МОЗ відповіли, кому насправді потрібно проходити повторний огляд у новій системі, яка замінить МСЕК

22:29, 29 грудня 2024
Як наголошують у МОЗ, усі люди, які мають статус інвалідності, продовжать отримувати пільги, послуги, допомогу та відстрочку від мобілізації, на підставі висновку МСЕК протягом терміну його дії.
У МОЗ відповіли, кому насправді потрібно проходити повторний огляд у новій системі, яка замінить МСЕК
Джерело фото: Freepik
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Як вказують у Міністерстві охорони здоров’я, останнім часом у медіа просторі ширяться фейки, що з 1 січня 2025 року людей з інвалідністю мобілізуватимуть через ліквідацію МСЕКів і нібито автоматичне скасування статусу інвалідності. Однак, як наголошують у МОЗ, усі люди, які мають статус інвалідності, продовжать отримувати пільги, послуги, допомогу та відстрочку від мобілізації, на підставі висновку МСЕК протягом терміну його дії.

«Інформація про те, що всі чоловіки з інвалідністю віком 25-60 років мають пройти переогляд щодо встановлення інвалідності, НЕ відповідає дійсності», - підкреслюють у МОЗ.

Там пояснюють, що ця категорія людей проходитиме повторний огляд виключно у випадку, якщо протягом 2022-2024 років вони мали пройти його, але не змогли з поважних причин та відповідно до винятків у законодавстві на час воєнного стану.

І МСЕК, і експертні команди з лікарів-практиків, які їх замінять з 1 січня 2025 року, встановлюють чи скасовують інвалідність виключно на основі підстав і критеріїв, визначених у законодавстві.

Що залишиться без змін

Статус інвалідності гарантує відстрочку від мобілізації, доступ до пільг, соціальних гарантій та допомоги.

Як зміниться процес

Замість МСЕК з 1 січня 2025 року працюватимуть експертні команди лікарів. Вони оцінюватимуть повсякденне функціонування людини прозоро та за чіткими критеріями.

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

Додамо, документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі.

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МОЗ мобілізація МСЕК інвалідність

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