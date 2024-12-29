Практика судів
  1. Суспільство

Як розрахувати розмір житлової субсидії на придбання скрапленого газу – у ПФУ пояснили

17:39, 29 грудня 2024
Як розраховується розмір субсидії.
Як розрахувати розмір житлової субсидії на придбання скрапленого газу – у ПФУ пояснили
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд України поділився інформацією про те, як розраховується розмір житлової субсидії для придбання скрапленого газу та твердого палива.

Так, розрахунок включає стандартні норми споживання, граничні вартості балона скрапленого газу та тони твердого палива (СГТП).

Розмір плати за СГТП:

  • СГТП розраховується у межах і з урахуванням граничних показників вартості.

Граничні вартості:

  • Скраплений газ: 382,46 грн за 1 балон.
  • Тверде паливо: 3824,63 грн за 1 тонну.

Норми споживання:

  • Зріджений газ: 2 балони (на 1-2 особи), 3 балони (на 3-4 особи), 4 балони (на 5 і більше осіб).
  • Тверде паливо: 2 тони на домогосподарство.

Детальніше можна ознайомитися на прикладі в ілюстрації нижче:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПФУ субсидія газ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді набули чинності – як будуть оцінювати суддів та кандидатів на посади суддів

Оцінювати суддів та кандидатів в судді зможе «звичайна розсудлива людина», судді будуть відповідати за поведінку близьких осіб, а поїздки в Крим та РФ стануть «чорною міткою» для претендентів на суддівські мантії.

У ВККС може з’явитися новий заступник керівника Секретаріату – він відповідатиме за питання цифровізації Комісії

Павло Кулик раніше працював у Національному агентстві з питань запобігання корупції, як і голова ВККС.

Кабмін запроваджує перевірку «чорнобильських» пенсій у 2025 році

«Чорнобильська пенсія», тобто, доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік.

До Реєстру ветеранів війни будуть вносити дані про квартири, земельні ділянки та авто – уряд подав законопроект

Єдиний державний реєстр ветеранів війни буде включати дані про права на нерухомість, транспортні засоби, земельні ділянки та роботу осіб.

Кандидатів на директора БЕБ попросять вказати, чи є у них недоброчесні родичі

Конкурсна комісія попросить претендентів на директора Бюро економічної безпеки оцінити доброчесність членів родини.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду