Як розрахувати розмір житлової субсидії на придбання скрапленого газу – у ПФУ пояснили

Пенсійний фонд України поділився інформацією про те, як розраховується розмір житлової субсидії для придбання скрапленого газу та твердого палива.
Так, розрахунок включає стандартні норми споживання, граничні вартості балона скрапленого газу та тони твердого палива (СГТП).
Розмір плати за СГТП:
Граничні вартості:
Норми споживання:
Детальніше можна ознайомитися на прикладі в ілюстрації нижче:
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