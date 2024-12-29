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У Харкові легковик в’їхав у автобус, фото

19:27, 29 грудня 2024
Через ДТП постраждали троє людей з автомобіля та три пасажири автобуса.
У Харкові легковик в’їхав у автобус, фото
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У Харкові водій автомобіля Suzuki не впорався з керуванням на повороті та зіткнувся з автобусом, унаслідок чого постраждали 6 людей. Про це повідомила поліція Харківської області.

Аварія сталася 28 грудня близько 20:30ю

«32-річний водій автомобіля Suzuki не впорався з керуванням на повороті, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автобусом МАН», - зазначили у поліції.

Через ДТП постраждали троє людей з автомобіля та три пасажири автобуса. 

Постраждалі дістали тілесні ушкодження середньої тяжкості та звернулися по медичну допомогу.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

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поліція ДТП Харків транспорт

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