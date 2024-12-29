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В Харькове легковушка въехала в автобус, фото

19:27, 29 декабря 2024
Из-за ДТП пострадали три человека из автомобиля и три пассажира автобуса.
В Харькове легковушка въехала в автобус, фото
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В Харькове водитель автомобиля Suzuki не справился с управлением на повороте и столкнулся с автобусом, в результате чего пострадали 6 человек. Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Авария произошла 28 декабря около 20:30

«32-летний водитель автомобиля Suzuki не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автобусом МАН», - отметили в полиции.

Из-за ДТП пострадали три человека из автомобиля и три пассажира автобуса.

Пострадавшие получили телесные повреждения средней тяжести и обратились за помощью.

По данному факту следователи открыли уголовное производство.

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полиция ДТП Харьков транспорт

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