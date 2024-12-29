Словакия обсуждает с Азербайджаном поставки газа через Украину — Bloomberg

Словакия хочет договориться с Азербайджаном поставлять газ через Украину.

Фото: ona.az

Словакия начала переговоры с Азербайджаном по поставкам газа через Украину на фоне завершения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» о транзите российского газа, пишет Bloomberg.

В издании отмечают, что компания Slovensky Plynarensky Priemysl (SPP) обсуждает возможность закупки газа у «Газпрома» через государственную нефтяную компанию Азербайджана SOCAR, а затем поставки его европейским потребителям.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил, чтобы пунктом продажи российского газа стала физическая граница между РФ и Украиной, что позволило бы европейским покупателям получать газ и обязало Украину обеспечить транзит в соответствии с соглашением о свободной торговле с ЕС.

Напомним, Украина перекроет транзит российского газа 1 января 2025 года.

Добавим, Украина впервые получила американский сжиженный газ через Грецию.

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