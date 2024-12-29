Практика судов
  1. В мире

Словакия обсуждает с Азербайджаном поставки газа через Украину — Bloomberg

14:22, 29 декабря 2024
Словакия хочет договориться с Азербайджаном поставлять газ через Украину.
Словакия обсуждает с Азербайджаном поставки газа через Украину — Bloomberg
Фото: ona.az
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Словакия начала переговоры с Азербайджаном по поставкам газа через Украину на фоне завершения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» о транзите российского газа, пишет Bloomberg.

В издании отмечают, что компания Slovensky Plynarensky Priemysl (SPP) обсуждает возможность закупки газа у «Газпрома» через государственную нефтяную компанию Азербайджана SOCAR, а затем поставки его европейским потребителям.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил, чтобы пунктом продажи российского газа стала физическая граница между РФ и Украиной, что позволило бы европейским покупателям получать газ и обязало Украину обеспечить транзит в соответствии с соглашением о свободной торговле с ЕС.

Напомним, Украина перекроет транзит российского газа 1 января 2025 года.

Добавим, Украина впервые получила американский сжиженный газ через Грецию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина газ Словакия Азербайджан

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Реестр ветеранов войны будут вносить данные о квартирах, земельных участках и авто – правительство подало законопроект

Единый государственный реестр ветеранов войны будет включать данные о правах на недвижимость, транспортные средства, земельные участки и работе лиц.

Кандидатов на директора БЭБ попросят указать, есть ли у них недобропорядочные родственники

Конкурсная комиссия попросит претендентов на директора Бюро экономической безопасности оценить добропорядочность членов семьи.

Процесс пенсионной реформы в Украине должен начаться до июля 2025 года – меморандум с МВФ

Как отмечается в меморандуме с МВФ, неясность пенсионного законодательства привела к многочисленным судебным делам с негативными последствиями для украинского бюджета, и необходимо пересмотреть спецпенсии.

Оценка работы налоговиков не будет зависеть только от собранных налогов – Даниил Гетманцев внес законопроект

Список и методика расчета ключевых показателей деятельности налоговых органов будет утверждать Министерство финансов.

Отсрочка студенту в связи с обучением за границей не является основанием для снятия ограничений на выезд из Украины – Верховный Суд

Право на отсрочку на основании обучения в вузе по дневной или дуальной форме получения образования не является основанием для пересечения государственной границы Украины – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду