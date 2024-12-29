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Словаччина обговорює з Азербайджаном постачання газу через Україну — Bloomberg

14:22, 29 грудня 2024
Словаччина хоче домовитись з Азербайджаном постачати газ через Україну.
Словаччина обговорює з Азербайджаном постачання газу через Україну — Bloomberg
Фото: ona.az
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Словаччина розпочала перемовини з Азербайджаном щодо постачання газу через Україну на тлі завершення контракту між «Газпромом» і «Нафтогазом» про транзит російського газу, пише Bloomberg.

У виданні зазначають, що компанія Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) обговорює можливість закупівлі газу у «Газпрому» через державну нафтову компанію Азербайджану SOCAR, а потім постачання його європейським споживачам.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував, щоб пунктом продажу російського газу став фізичний кордон між РФ та Україною, що дозволило б європейським покупцям отримувати газ і зобов'язало Україну забезпечити транзит відповідно до угоди про вільну торгівлю з ЄС.

Нагадаємо, Україна перекриє транзит російського газу 1 січня 2025 року.

Додамо, Україна вперше отримала американський скраплений газ через Грецію.

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Україна газ Словаччина Азербайджан

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