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Командира 211 бригади, де знущалися над військовими, затримали та доставили в Київ — ДБР

14:05, 29 грудня 2024
У ДБР повідомили, що командир 211 бригади покривав знущання над військовослужбовцями.
Командира 211 бригади, де знущалися над військовими, затримали та доставили в Київ — ДБР
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Державне бюро розслідувань повідомило, що затримало повідомило про підозру та доставило в Київ командира 211 бригади, який не реагував на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями. Про це інформує пресслужба ДБР.

Встановлено, що принаймні з лютого по липень 2024 року командир бригади знав про численні факти катувань та іншого нелюдського поводження над бійцями підлеглим йому офіцером, проте не реагував на це та не ініціював питання щодо притягнення винного офіцера до відповідальності.

«За наявною інформацією, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців є сином начальника штабу вказаної військової частини та є близьким товаришем командира бригади», - додали у Бюро.

Раніше повідомлялося, що командир 211 бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу.

Як відомо, слідчі поліції Тернопільської області повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем командиру 211 понтонно-мостової бригади, навколо якої розгорівся скандал щодо знущань з бійців.

Згодом Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування посадовцями 211 бригади нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих.

Нагадаємо, головна інспекція Міноборони перевірить інформацію про знущання над військовослужбовцями у 211 понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. 

Народна депутатка Юлія Яцик розповіла подробиці щодо знущань у 211-й ПМБр.

Крім того, Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль і повідомлятиме про результати перевірки факту знущань з військових.

Раніше у Генштабі відреагували на матеріал журналіствів про знущання над військовослужбовцями у 211 бригаді.

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ДБР

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