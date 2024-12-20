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Командир 211 бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу

14:50, 20 грудня 2024
Командир 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олег Побережнюк вийшов з-під варти.
Командир 211 бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу
Фото: Суспільне Тернопіль
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Командир 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олег Побережнюк 20 грудня вийшов з-під варти під заставу. Про це повідомляє "Суспільне".

Напередодні, 19 грудня, Побережнюку обрали запобіжний захід — тримання під вартою упродовж двох місяців, з правом внесення застави у 908 400 гривень.

Чи вніс заставу Побережнюк особисто, чи внесли за нього – не уточнюється. Хоча у ЗМІ пишуть, що заставу могли внести побратими. 

Як відомо, слідчі поліції Тернопільської області повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем командиру 211 понтонно-мостової бригади, навколо якої розгорівся скандал щодо знущань з бійців.

Згодом Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування посадовцями 211 бригади нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих.

Нагадаємо, головна інспекція Міноборони перевірить інформацію про знущання над військовослужбовцями у 211 понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. 

Народна депутатка Юлія Яцик розповіла подробиці щодо знущань у 211-й ПМБр.

Крім того, Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль і повідомлятиме про результати перевірки факту знущань з військових.

Раніше у Генштабі відреагували на матеріал журналіствів про знущання над військовослужбовцями у 211 бригаді.

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