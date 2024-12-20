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Проставлення апостиля, єМалятко, витяги з реєстрів — у Мін’юсті пояснили, які послуги недоступні

14:50, 20 грудня 2024
Всі відділи ДРАЦС працюють у штатному режимі та продовжують надавати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.
Проставлення апостиля, єМалятко, витяги з реєстрів — у Мін’юсті пояснили, які послуги недоступні
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Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово припинено роботу Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру нерухомості.

У Міністерстві юстиції розповіли про порядок реєстрації актів цивільного стану та пояснили, які послуги наразі недоступні.

Зокрема, наразі всі відділи ДРАЦС працюють у штатному режимі та продовжують надавати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Так, найближчий час в онлайн-форматі неможливе:

  • подання заяв на отримання послуг в ДРАЦС ;
  • отримання витягу з Реєстру;
  • подання заяв та отримання комплексної послуги «єМалятко»;
  • подання заяв та документів на проставлення апостиля.

Також наразі неможливе отримання послуг у сфері ДРАЦС через ЦНАПи на підставі узгоджених рішень, проте органи місцевого самоврядування в рамках делегованих повноважень продовжують надання послуг щодо державної реєстрації народження, смерті, шлюбу.

Зазначимо, у Міністерстві юстиції видали офіційне роз’яснення, що робити з реєстрацією народжень та одружень в умовах непрацюючих реєстрів.

У Мін’юсті додали, що після відновлення роботи, вся інформація про відповідні дії, що здійснювались поза Реєстром, буде внесена до Реєстру.

Відділами ДРАЦС забезпечено:

  • проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті в паперовій формі без використання програмних засобів ведення цього реєстру;
  • прийом у паперовій формі заяв про повторну видачу свідоцтв; про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та припинення дії;
  • повторну видачу свідоцтв про всі види державної реєстрації актів цивільного стану на підставі паперових носіїв актових записів.

За тимчасової відсутності доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян для подання заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, повторну видачу свідоцтва використовуються їх паперові форми, передбачені додатками до Правил та Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за № 55/18793.

Додамо, через атаку на державні реєстри у Електронному суді ввели низку обмежень.

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Міністерство юстиції України

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