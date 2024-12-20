Tesla відкликає майже 700 тисяч авто у США

Проблему пов’язують з тиском у шинах.

Фото: elmob.ua

Компанія Tesla оголосила про відкликання 694 304 автомобілів у США через несправність у системі контролю тиску в шинах. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією про відкликання, проблема полягає в тому, що сигнальна лампочка системи може не загорятися між поїздками, не попереджаючи водія про низький тиск у шинах. Це може призвести до того, що водії будуть використовувати автомобіль з неправильно накачаними шинами, що підвищує ризик аварії.

Зазначено, що проблема стосується деяких моделей Tesla, зокрема Model 3, Model Y і Cybertruck. Вирішення цього питання відбудеться за допомогою бездротового оновлення програмного забезпечення.

Tesla вже відзначала, що на її автомобілі припадає 21% всіх відкликань у США в 2024 році. Проте більшість проблем, з якими стикалися автовласники, були вирішені через оновлення програмного забезпечення. У вересневому кварталі Tesla відкликала рекордні 1 858 774 автомобілі, всі проблеми з якими також було вирішено через бездротові оновлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.