Tesla отзывает почти 700 тысяч авто в США

Проблему связывают с давлением в шинах.

Фото: elmob.ua

Компания Tesla объявила об отзыве 694 304 автомобилей в США из-за неисправности в системе контроля давления в шинах. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации об отзыве, проблема заключается в том, что сигнальная лампочка системы может не загораться между поездками, не предупреждая водителя о низком давлении в шинах. Это может привести к тому, что водители будут использовать автомобиль с неправильно накачанными шинами, что повышает риск аварии.

Указано, что проблема касается некоторых моделей Tesla, в частности Model 3, Model Y и Cybertruck. Решение этого вопроса произойдет с помощью беспроводного обновления программного обеспечения.

Tesla уже отмечала, что на ее автомобили приходится 21% всех отзывов в США в 2024 году. Однако большинство проблем, с которыми сталкивались автовладельцы, были решены через обновление программного обеспечения. В сентябрьском квартале Tesla отозвала рекордные 1 858 774 автомобиля, все проблемы с которыми также были решены через беспроводные обновления.

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