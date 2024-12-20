Проставление апостиля, єМалятко, выписки из реестров — в Минюсте объяснили, какие услуги недоступны

Все отделы ГРАГС работают в штатном режиме и продолжают оказывать услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена ​​работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости.

В Министерстве юстиции рассказали о порядке регистрации актов гражданского состояния и объяснили, какие услуги пока недоступны.

В частности, все отделы ГРАГС работают в штатном режиме и продолжают предоставлять услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Так, ближайшее время в онлайн-формате невозможно:

предоставление заявлений на получение услуг в ГРАГС ;

получение выписки из Реестра;

предоставление заявлений и получение комплексной услуги «єМалятко»;

представление заявлений и документов на проставление апостиля.

Также пока невозможно получить услуги в сфере ГРАГС через ЦНАПы на основании согласованных решений, однако органы местного самоуправления в рамках делегированных полномочий продолжают предоставление услуг по государственной регистрации рождения, смерти, брака.

Отметим, в Министерстве юстиции было выдано официальное разъяснение, что делать с регистрацией рождений и бракосочетаний в условиях неработающих реестров.

В Минюсте добавили, что после возобновления работы, вся информация о соответствующих действиях, совершенных вне Реестра, будет внесена в Реестр.

Отделами ГРАГС обеспечено:

проведение государственной регистрации рождения физического лица и его происхождения, брака, расторжения брака, смены имени, смерти в бумажной форме без использования программных средств ведения этого реестра;

прием в бумажной форме заявлений о повторной выдаче свидетельств; о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния, их возобновлении и прекращении действия;

повторную выдачу свидетельств обо всех видах государственной регистрации актов гражданского состояния из бумажных носителей актовых записей.

При временном отсутствии доступа в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан для подачи заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, внесении изменений в актовые записи гражданского состояния, их возобновлении и аннулировании, повторную выдачу свидетельства используются их бумажные формы, предусмотренные приложениями к Правилам и Правилам внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование, утвержденные приказом Министерства юстиции Украины от 12 января 2011 № 96/5, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 14 января 2011 за № 55/18793.

Добавим, из-за атаки на государственные реестры в Электронном суде был введен ряд ограничений.

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