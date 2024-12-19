Комбрига 211 понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка відправили під варту з заставою у 900 тисяч грн

Суд обрав командиру 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Джерело фото: ТСН

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Командира 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковника Олега Побережнюка відправлено під варту з можливістю внесення застави у розмірі 908 400 грн.

Про це повідомили у Офісі Генпрокурора.

«За клопотанням прокурорів Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону суд обрав командиру 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення 908 400 грн застави», - заявили в ОГП.

Також повідомляється, що крім цього, вище командування відсторонило його від виконання службових обов’язків.

Як відомо, слідчі поліції Тернопільської області повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем командиру 211 понтонно-мостової бригади, навколо якої розгорівся скандал щодо знущань з бійців.

Згодом Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало розслідування кримінального провадження щодо виявлення можливих фактів застосування посадовцями 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих.

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