Домаганням вважатимуться певні жести та рухи тіла — за це почнуть карати штрафами з 19 грудня

Домаганням можуть вважати певні жести та рухи тіла, свідомі слова та повідомлення в листуванні.

В Україні відтепер діятиме посилений механізм захисту постраждалих від домашнього та гендерного насильства. Про це нагадали у Нацполіції.

Так, з 19 грудня набуває чинності відповідний закон, в якому, зокрема, розмежували поняття домашнього насильства та насильства за статевою ознакою.

В Кодексі України про адміністративні правопорушення з'явилась нова стаття про «сексуальне домагання», яким можуть вважати певні жести та рухи тіла, свідомі слова та повідомлення в листуванні сексуального характеру.

Покарання – штраф від 1360 до 2720 гривень, громадські роботи (20-40 годин) або виправні роботи (до одного місяця) з відрахуванням 20% заробітку. Повторне порушення – штраф 2720-3400 гривень, громадські роботи (40-60 годин), виправні роботи (один-два місяці) з відрахуванням 20% заробітку або адмінарешт на 15 діб.

Крім того нові норми передбачають захист неповнолітніх: дітей можуть визнати потерпілими, якщо насильство відбулося у їхній присутності.

Як відомо, законопроєкт №8329 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція)» парламент ухвалив 22 травня 2024 року.

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