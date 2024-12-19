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Домогательством будут считаться определенные жесты и телодвижения — за это начнут наказывать штрафами с 19 декабря

15:19, 19 декабря 2024
Домогательством могут считать определенные жесты и телодвижения, сознательные слова и сообщения в переписке.
Домогательством будут считаться определенные жесты и телодвижения — за это начнут наказывать штрафами с 19 декабря
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В Украине теперь будет действовать усиленный механизм защиты пострадавших от домашнего и гендерного насилия. Об этом напомнили в Нацполиции.

Так, с 19 декабря вступает в силу соответствующий закон, в котором, в частности, разграничили понятия домашнего насилия и насилия по половому признаку.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях появилась новая статья о «сексуальном домогательстве», которой могут считать определенные жесты и телодвижения, сознательные слова и сообщения в переписке сексуального характера.

Наказание – штраф от 1360 до 2720 гривен, общественные работы (20-40 часов) или исправительные работы (до одного месяца) за вычетом 20% заработка. Повторное нарушение – штраф 2720-3400 гривен, общественные работы (40-60 часов), исправительные работы (один-два месяца) за вычетом 20% заработка или админарест на 15 суток.

Кроме того, новые нормы предусматривают защиту несовершеннолетних: детей могут признать потерпевшими, если насилие произошло в их присутствии.

Как известно, законопроект №8329 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (Стамбульская конвенция)» парламент принял 22 мая 2024 года.

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Верховная Рада Украины штраф / штрафы насилие КУоАП домашнее насилие

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