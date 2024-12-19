Комбрига 211 понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка отправили под стражу с залогом в 900 тысяч грн

Суд избрал командиру 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

Источник фото: ТСН

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Командир 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковник Олег Побережнюк отправлен под стражу с возможностью внесения залога в размере 908 400 грн.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

«По ходатайству прокуроров Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона суд избрал командиру 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения 908 400 грн залога», - заявили в ОГП.

Также сообщается, что, кроме этого, высшее командование отстранило его от исполнения служебных обязанностей.

Как известно, следователи полиции Тернопольской области сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением командиру 211 понтонно-мостовой бригады, вокруг которой разгорелся скандал об издевательствах над бойцами.

Позже Государственное бюро расследований сообщило, что начало расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины неуставных мер влияния и насилия к подчиненным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.