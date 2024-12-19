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Комбрига 211 понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка отправили под стражу с залогом в 900 тысяч грн

15:28, 19 декабря 2024
Суд избрал командиру 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.
Комбрига 211 понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка отправили под стражу с залогом в 900 тысяч грн
Источник фото: ТСН
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Командир 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковник Олег Побережнюк отправлен под стражу с возможностью внесения залога в размере 908 400 грн.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

«По ходатайству прокуроров Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона суд избрал командиру 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения 908 400 грн залога», - заявили в ОГП.

Также сообщается, что, кроме этого, высшее командование отстранило его от исполнения служебных обязанностей.

Как известно, следователи полиции Тернопольской области сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением командиру 211 понтонно-мостовой бригады, вокруг которой разгорелся скандал об издевательствах над бойцами.

Позже Государственное бюро расследований сообщило, что начало расследование уголовного производства по выявлению возможных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины неуставных мер влияния и насилия к подчиненным.

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