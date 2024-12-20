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Командир 211 бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог

14:50, 20 декабря 2024
Командир 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олег Побережнюк вышел из-под стражи.
Командир 211 бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог
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Командир 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олег Побережнюк 20 декабря вышел из-под стражи под залог. Об этом сообщает "Суспильне".

Накануне, 19 декабря, Побережнюку избрали меру пресечения — содержание под стражей в течение двух месяцев, с правом внесения залога в 908 400 гривен.

Внес ли залог Побережнюк лично или внесли за него – не уточняется. Хотя в СМИ пишут, что залог могли внести собратья.

Как известно, следователи полиции Тернопольской области сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением командиру 211 понтонно-мостовой бригады, вокруг которой разгорелся скандал об издевательствах над бойцами.

Напомним, главная инспекция Минобороны проверит информацию об издевательствах над военнослужащими в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. 

Ранее в Генштабе отреагировали на материал журналистов об издевательствах над военнослужащими.

Народная депутат Юлия Яцик рассказала подробности об издевательствах в 211-й ПМБр.

Кроме того, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял ситуацию под личный контроль и будет сообщать о результатах проверки факта издевательств над военными.

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