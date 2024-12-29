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Не чули від РФ нічого, окрім маячних версій, — президент Азербайджану Алієв про авіакатастрофу

13:52, 29 грудня 2024
Азербайджан вимагає від Росії визнання вини за авіакатастрофу.
Не чули від РФ нічого, окрім маячних версій, — президент Азербайджану Алієв про авіакатастрофу
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Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак Azerbaijan Airlines, який зазнав катастрофи, був обстріляний із землі, передає азербайджанське видання Caliber.

Він підкреслив, що Росія досі не вибачилася.

«Визнати свою провину, своєчасно вибачитися перед Азербайджаном – це були заходи та кроки, які необхідно було вжити.

На жаль, перші три дні ми не чули від Росії нічого, окрім маячних версій», — сказав Алієв

Як відомо, 25 грудня в казахстанському місті Актау впав літак, який летів із Баку до Грозного.

Також оприлюднили відео з місця падіння літака у Казахстані.

Крім того, у Білому домі заявили про ознаки того, що азербайджанський літак уразила російська ППО.

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росія Азербайджан

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