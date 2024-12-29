На Закарпатті водійка пропонувала прикордонникам хабар, щоб ті «закрили очі» на липову довідку ухилянта

Під час проходження прикордонного контролю закарпатка спробувала надати інспектору неправомірну грошову винагороду.

На Закарпатті водійка запропонувала прикордоннику Мукачівського загону хабар за безперешкодний пропуск через кордон свого пасажира. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

36-річна водійка приїхала в пункт пропуску «Вилок» мікроавтобусом «Мерседес Спринтер». В авто, разом із нею також прямували двоє пасажирів - 49-річна матір з 28-річним сином, жителі Хмельниччини.

Під час проходження прикордонного контролю закарпатка спробувала надати інспектору неправомірну грошову винагороду. З’ясувалось, що її пасажир мав намір виїхати з України за підробленими документами про інвалідність своєї матері.

«Під час перевірки законних підстав виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану, прикордонники виявили низку ознак, які вказували на підробку довідки МСЕК. Крім того, було встановлено, що у період проходження медико-соціальної експертизи жінка перебувала за кордоном», - заявили прикордонники.

Факт надання неправомірної вигоди і спроби незаконного перетинання кордону за підробленими документами прикордонники задокументували та направили поліції повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

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