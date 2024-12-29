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На Закарпатье водитель предлагала пограничникам взятку, чтобы те «закрыли глаза» на липовую справку уклониста

15:15, 29 декабря 2024
Во время прохождения пограничного контроля закарпатка попыталась предоставить инспектору неправомерное денежное вознаграждение.
На Закарпатье водитель предлагала пограничникам взятку, чтобы те «закрыли глаза» на липовую справку уклониста
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На Закарпатье водитель предложила пограничнику Мукачевского отряда взятку за беспрепятственный пропуск через границу своего пассажира. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

36-летняя водитель приехала в пункт пропуска «Вилок» микроавтобусом «Мерседес Спринтер». В авто, вместе с ней также следовали двое пассажиров - 49-летняя мать с 28-летним сыном, жители Хмельнитчины.

Во время прохождения пограничного контроля закарпатка попыталась предоставить инспектору неправомерное денежное вознаграждение. Выяснилось, что ее пассажир намеревался уехать из Украины по поддельным документам об инвалидности своей матери.

«При проверке законных оснований выезда за границу на период действия правового режима военного положения, пограничники обнаружили ряд признаков, указывающих на подделку справки МСЭК. Кроме того, было установлено, что в период прохождения медико-социальной экспертизы женщина находилась за границей», – заявили пограничники.

Факт предоставления неправомерной выгоды и попытки незаконного пересечения границы по поддельным документам пограничники задокументировали и направили полиции сообщения об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

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