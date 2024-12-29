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Не слышали от РФ ничего, кроме бредовых версий, — президент Азербайджана Алиев об авиакатастрофе

13:52, 29 декабря 2024
Азербайджан требует от России признания вины за авиакатастрофу.
Не слышали от РФ ничего, кроме бредовых версий, — президент Азербайджана Алиев об авиакатастрофе
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines который потерпел бедствие, был обстрелян с земли, передает азербайджанское издание Caliber.

Он подчеркнул, что Россия до сих пор не принесла извинения.

«Признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану - это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять. К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий», — сказал Алиев.

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный.

Опубликовано видео с места падения самолета в Казахстане.

Кроме того, в Белом доме заявили о признаках того, что азербайджанский самолет поразила российская ПВО.

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