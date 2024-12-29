Командира 211 бригады, где издевались над военными, задержали и доставили в Киев — ГБР

В ГБР сообщили, что командир 211 бригады покрывал издевательства над военнослужащими.

Государственное бюро расследований сообщило, что задержанное сообщило о подозрении и доставило в Киев командира 211 бригады, не реагировавшего на факты издевательства и пытки над вверенными ему военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что, по крайней мере, с февраля по июль 2024 года командир бригады знал о многочисленных фактах пыток и другого бесчеловечного обращения над бойцами подчиненным ему офицером, однако не реагировал на это и не инициировал вопрос привлечения винного офицера к ответственности.

«По имеющейся информации, старший лейтенант, избивавший и пытавший подчиненных военнослужащих, является сыном начальника штаба указанной воинской части и является близким товарищем командира бригады», - добавили в Бюро.

Ранее сообщалось, что командир 211 бригады Олег Побережнюк вышел из под стражи под залог.

Напомним, главная инспекция Минобороны проверит информацию об издевательствах над военнослужащими в 211 понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ.

Ранее в Генштабе отреагировали на материал журналистов об издевательствах над военнослужащими.

Народная депутат Юлия Яцик рассказала подробности об издевательствах в 211-й ПМБр.

Кроме того, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял ситуацию под личный контроль и будет сообщать о результатах проверки факта издевательств над военными.

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