Как рассчитать размер жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа – в ПФУ объяснили

Как рассчитывается размер субсидии.

Пенсионный фонд Украины поделился информацией о том, как рассчитывается размер жилищной субсидии для покупки сжиженного газа и твердого топлива.

Так, расчет включает стандартные нормы потребления, предельные стоимости баллона сжиженного газа и тонны твердого топлива (СГТП).

Размер платы по СДТП:

СГТП рассчитывается в пределах и с учетом предельных показателей стоимости.

Предельные стоимости:

Сжиженный газ: 382,46 грн за 1 баллон.

Твердое топливо: 3824,63 грн за 1 тонну.

Нормы потребления:

Сжиженный газ: 2 баллона (на 1-2 человека), 3 баллона (на 3-4 человека), 4 баллона (на 5 и более человек).

Твердое топливо: 2 тонны на домохозяйство.

Более подробно можно ознакомиться на примере в иллюстрации ниже:

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