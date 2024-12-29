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Как рассчитать размер жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа – в ПФУ объяснили

17:39, 29 декабря 2024
Как рассчитывается размер субсидии.
Как рассчитать размер жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа – в ПФУ объяснили
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Пенсионный фонд Украины поделился информацией о том, как рассчитывается размер жилищной субсидии для покупки сжиженного газа и твердого топлива.

Так, расчет включает стандартные нормы потребления, предельные стоимости баллона сжиженного газа и тонны твердого топлива (СГТП).

Размер платы по СДТП:

  • СГТП рассчитывается в пределах и с учетом предельных показателей стоимости.

Предельные стоимости:

  • Сжиженный газ: 382,46 грн за 1 баллон.
  • Твердое топливо: 3824,63 грн за 1 тонну.

Нормы потребления:

  • Сжиженный газ: 2 баллона (на 1-2 человека), 3 баллона (на 3-4 человека), 4 баллона (на 5 и более человек).
  • Твердое топливо: 2 тонны на домохозяйство.

Более подробно можно ознакомиться на примере в иллюстрации ниже:

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ПФУ субсидия газ

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