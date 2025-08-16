Донька Кіта Келлога закликала покарати того, хто змусив солдатів США розстелити червону доріжку для Путіна

Меган Моббс вимагає покарати того, хто змусив солдатів США розстелити червону доріжку для Путіна на Алясці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели зустріч та спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога Меган Моббс розкритикувала церемонію зустрічі Путіна на Алясці.

Вона підкреслила, що військовослужбовці США не повинні були розстилати червону доріжку для Путіна.

«Американських солдатів у формі не слід було використовувати для розбивання килима перед одним із наших головних супротивників. Крапка.

Жахливе рішення, і той, хто його прийняв, має понести наслідки», - написала вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.