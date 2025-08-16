Практика судов
14:12, 16 августа 2025
Меган Моббс требует наказать того, кто заставил солдат США расстелить красную дорожку для Путина на Аляске.
Дочь Кита Келлога призвала наказать того, кто заставил солдат США расстелить красную дорожку для Путина
Как известно, по результатам встречи 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) президент США Дональд Трамп и Путин провели встречу и совместную пресс-конференцию, в ходе которой не сообщили никакой конкретики.

Дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс раскритиковала церемонию встречи Путина на Аляске.

Она подчеркнула, что военнослужащие США не должны были расстилать красную дорожку для Путина.

«Американских солдат в форме не следовало использовать для расстилания ковра перед одним из наших главных противников. Точка.

Ужасное решение, и тот, кто его принял, должен понести последствия», — написала она.

