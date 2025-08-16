Практика судів
Зеленський розповів Трампу, що потрібне посилення санкцій на РФ, якщо Путін буде ухилятися від припинення війни

13:54, 16 серпня 2025
Володимир Зеленський після розмови з Дональдом Трампом і лідерами ЄС заявив, що треба досягти тривалого миру, а не паузи між вторгненнями.
Зеленський розповів Трампу, що потрібне посилення санкцій на РФ, якщо Путін буде ухилятися від припинення війни
Фото: armyinform.com.ua
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні після розмови з президентом США Дональдом Трампом ще додатково скоординували позиції з європейськими лідерами.

Глава держави наголосив, що позиції очевидні: «Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями. Треба якнайшвидше припинити вбивства, припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури. Треба звільнити всіх українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених Росією дітей».

Зеленський зазначив, що тисячі українців Росія досі утримує в неволі, їх усіх треба повернути додому, а також треба зберігати тиск на РФ, поки тривають агресія та окупація.

 «В розмові з Президентом Трампом я сказав про те, що має бути посилення санкцій, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Росія ухилятиметься від чесного закінчення війни. Санкції – це дієвий інструмент. Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів. Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України», - додав він.

Як відомо, за результатами зустрічі 15 серпня в Анкориджі (штат Аляска) президент США Дональд Трамп та Путін провели спільну пресконференцію, в ході якої не повідомили жодної конкретики.

Також Трамп заявив, що братиме участь у зустрічі Зеленського та Путіна.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок, 18 серпня, летить у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що усі дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну — це безпосередньо перейти до мирної угоди.

